بعد نهاية الميركاتو .. بوردو يضم حاتم بن عرفة

حاتم بن عرفة يعود إلى الدوري الفرنسي من جديد

أعلن نادي بوردو رسميًا ضم الفرنسي حاتم بن عرفة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي بلد الوليد الإسباني.

ولم يقدم بن عرفة الأداء المنتظر في الدوري الإسباني ولم يعطِ الجدية المطلوبة لتمر تجربته بشكل خافت كعادة تجاربة الأخيرة.

وصار الدولي الفرنسي الذي يملك 15 مشاركة مع منتخب بلاده، حراً بلا عقد بعد أن قرر نادي بلد الوليد عدم تجديد عقده لموسم آخر.

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وكان بن عرفة -31 عاماً- قد انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2016 قادماً من نيس في صفقة انتقال حر مشابهة لما حدث معه اليوم.

وكان نيس بدوره قد تعاقد معه بعد 6 أشهر قضاهم بلا نادٍ، إثر فسخ التعاقد بينه وبين نيوكاسل في يناير 2015 بسبب عدم الجدية كالعادة.

قبلها انطلق بن عرفة من ليون ومنه إلى مارسيليا مقابل 12 مليون يورو في 2008، ثم إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة في 2010 قبل إتمام الانتقال مقابل 6 مليون يورو في يناير 2011، الذي أعاره بدوره لهال سيتي لنصف موسم بين سبتمبر وديسمبر 2014.

— FC Girondins de (@girondins) October 7, 2020

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يذكر أن نادي بوردو ينتظر من بن عرفة أن يمحو تجارب الماضي الأخيرة وبدء خطوة جديدة يتسم فيها بالجدية لتقديم أي شيء قبل نهاية مسيرته.