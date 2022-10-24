بعد نصرة فيفا له .. حمد الله: ادعاءات النصر باطلة وأشكر جمهور الاتحاد

عبد الرزاق حمد الله يحتفل بانتصاره على النصر خارجيًا بعد إدانته محليًا

وجه المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، الشكر لعدة جهات بعد صدور حكم لصالحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن قضيته ضد ناديه السابق النصر، مؤكدًا براءته من ادعاءات العالمي، التي وصفها بـ"الباطلة".

فهد بارباع؛ محامي المهاجم المغربي، أعلن أن فيفا قد ألزم النصر بدفع مستحقات مالية لحمد الله، بداعي فسخ العقد دون أسباب شرعية، مؤكدًا براءة النادي الجداوي من تحريضه على الرحيل خلال فترة سريان عقده. (طالع التفاصيل)

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي.

SHAHID

وقام عبد الرزاق بالتوجه بالشكر لمسؤولي النادي الجداوي، لدعمهم له في قضيته، بجانب جمهور العميد ومحامييه.

وكتب حمد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احمد الله على قرار الفيفا في تبرئتي من إدعاءات باطلة ثم أشكر إدارة نادي الاتحاد و رئيسه الأخ أنمار الحائلي و نائبيه الحبيب أحمد كعكي على ثقتهم و دعمهم لي طيلة الفترة الماضية".

وأضاف: "أشكر أيضا المحاميان اخي أسامة الصباغ و اخوي فهد بارباع، ولا أنسى شكر جمهور الإتي الحبيب".

يذكر أن النصر كان قد فسخ عقد حمد الله في نوفمبر 2021، من طرف واحد، ذاكرًا في بيانه أن هذا يرجع لأسباب قانونية وشرعية، دون الكشف عنها.

وعقب أشهر من فسخ العقد، انضم حمد لله للعميد في صفقة انتقال حر، ليبدأ معه مسيرته في يناير 2022.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قد حكمت في الشكوى المحلية المقامة من النصر ضد اللاعب، بإيقاف المغربي لستة أشهر، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، مع إيقاف حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، ستة أشهر، بداعي أنه المحرض.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

لكن الاتحاد قدم استئنافه ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولا تزال القضية منظورة، لكن المركز علق قرار إيقاف حمد الله بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من البت في القضية.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي.

SHAHID