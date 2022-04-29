بعد نجاح مفاوضات أراوخو .. لابورتا يكشف عن التجديد القادم لنجوم برشلونة

زف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أخبارًا سعيدة لجماهير ناديه عقب أن أعلن عن اسم اللاعب القادم في قائمة أعمال الإدارة الخاصة بتجديد العقود.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن ذلك اللاعب هو جافي، وأن عملية التفاوض بشأن عقده الجديد في تطور مستمر.

وقال لابورتا: "أراوخو هو أحد عناصر ذلك الجيل الجديد الخاص به هو وبيدري ونيكو وفاتي، نتمنى أن نسمع أخبارًا سعيدة عن جافي قريبًا".

وأضاف رئيس النادي الكتالوني مؤكدًا أن النادي يعمل بكل جهد من أجل تجديد النجم الشاب: "العمل يجري في الوقت الحالي، لكن هناك خطوات محددة".

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن جافي قد رفض العرض الأول المقدم له من قبل إدارة برشلونة من أجل تجديد عقده مع الفريق.

ويعد النجم الشاب من القطع الأساسية في تشكيلة النادي الكتالوني في الموسم الجاري، حيث خاض 29 مباراة في الدوري الإسباني فقط، بالإضافة إلى 13 مواجهة أخرى في كأس ملك إسبانيا والسوبر ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن العقد الجاري الخاص بجافي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له الرحيل بشكل مجاني في الصيف بعد القادم دون العودة لإدارة النادي.