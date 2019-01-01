بعد مواجهة الزمالك - لاعب الاتحاد السكندري ينجو من الموت إثر انفجار سيارته

وهو في طريقه إلى القاهرة، مانجا يتعرض لحادث سير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض أحمد نبيل "مانجا"؛ لاعب الاتحاد السكندري، لحادث سير، خلال عودته من الإسكندرية إلى القاهرة، عقب مواجهة الزمالك.

وتلقى الفريق السكندري اليوم السبت، الهزيمة أمام الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.

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وخلال طريقه إلى القاهرة، تعرض مانجا للاصطدام بسيارته إلا أن نزل منها على الفور قبل لحظات من انفجارها، ليتجه بعدها إلى إحدى المستشفيات.

ويجري اللاعب حاليًا الفحوصات الطبية إلا أنه بحالة جيدة وتعرض لبعض الكدمات فقط.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 41 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ12.