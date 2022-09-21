بعد منع حكام مونديال 2022 .. دائرة التحكيم توضح كيف ستسير الأمور في الدوري السعودي؟

الدوري السعودي قائم بشكل كبير على الحكام الأجانب، وإن كانت هناك محاولات للسيطرة على الوضع في العامين الأخيرين

حالة من القلق أصابت الأندية السعودية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع الحكام المشاركين في كأس العالم قطر 2022، من إدارة أي مباراة في الدوريات التي سيشارك منتخبها في الحدث العالمي.

الدوري السعودي قائم بشكل كبير على الحكام الأجانب، وإن كانت هناك محاولات في آخر عامين لإعادة الحكم السعودي للساحة المحلية من جديد، عن طريق تشديد شروط طلب حكام أجانب في المباريات، لكن تظل ثقة الأندية في الحكم الأجنبي أكبر.

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Shahid Shahid

وتعد هذه المرة الأولى يواجه بها الدوري السعودي هذا القرار من فيفا، إذ أنه قبل كأس العالم روسيا 2018، الذي شارك به المنتخب السعودي أيضًا، لم يكن هناك مباريات في الدوري المحلي.

كيف ستواجه دائرة الحكام قرار فيفا؟

فرهاد عبد الله؛ رئيس دائرة التحكيم السعودية، أوضح أن دائرته لديها خطط بديلة، موضحًا أن قرار فيفا هو خطوة اعتيادية، لتجنب تعرض أي حكم للإصابات أو الأمراض قبل الحدث العالمي.

وقال فرهاد، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "هذه ممارسة اعتيادية، هذا الأمر يحدث عادةً قبل ثلاثة أسابيع من كأس العالم، فقد حدثت لنا قبل كأس العالم روسيا 2018، لأن كل شخص سيشارك بالمونديال عليه توخي الحذر أثناء التعامل، لتجنب الإصابات والأمراض، فهو مشروع مهم قبل المونديال، وحاليًا نحن في المرحلة النهائية قبل مونديال قطر، وهذا مهم لتجنب أي مشكلة ممكن أن تحدث للحكام".

وأضاف: "نحن لدينا خطط بديلة، وسوف نتبعها إذا ما لزم الأمر، ما أعنيه أنه قبل مونديال روسيا، كنا في نفس الوضع مع الحكام، إذ تم منعهم من أي أنشطة مع اتحاداتهم الوطنية، نحن لدينا حكام جيدين من اتحادات رياضية أخرى، وقد قمنا بالاستعانة بهم من قبل، وقد نكرر الاستعانة بهم".

يذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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