بعد منشوره - وائل شيتوس يعلن وصول 15 لاعبًا لمنتخب مصر

وائل شيتوس كان قد دعا اللاعبين عبر "فيس بوك"

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب الأوليمبي المصري، عن وصول 15 لاعبًا إلى معسكر الفراعنة المقام في إسبانيا.

شيتوس كان قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا، يوجه خلاله الدعوة إلى اللاعبين المصريين المقيمين بالخارج، للانضمام للمعسكر.

وخلال منشور آخر، أعلن شيتوس عن حضور 15 لاعبًا يحمل الجنسية المصرية، محترفين بأندية درجة أولى وثانية وثالثة ورابعة أوروبية، حيث جاء نص المنشور كالآتي:

"الحمد لله الفكرة أصبحت واقع، والنهاردة وصل لملعب التدريب ١٥ لاعبًا، يحمل الجنسية المصرية محترف في أندية درجة أولي وتانية وتالتة ورابعة أوروبية".

"اللاعبين وصلوا من هولندا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، بعدما شاهدوا البوست اللي إتكتب وعرفوا إن الموضوع بجد، جهاز المنتخب بيشكر كل اللاعبين علي حضورهم وبيتمني التوفيق لهم".

ويقيم المنتخب الأوليمبي معسكرًا في إسبانيا، استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر.