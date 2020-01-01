بعد معرفته برحيل أرتور .. نجم ريال مدريد غاضب من برشلونة

ما سر غضب نجم ريال مدريد بسبب رحيل أرتور عن برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل غرفة ملابس ريال مدريد على قرار برشلونة التخلي عن أرتور ميلو إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات المقبلة، وبالتحديد موقف كاسيميرو.

برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع يوفنتوس لأجل بيع أرتور مقابل 70 مليون يورو خلال الأيام المقبلة على أن يتم التعاقد مع ميراليم بيانيتش بعد الأول من يوليو مقابل 60 مليون يورو.

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اللاعب تمسك في أكثر من مرة بالبقاء مع برشلونة لكن إصرار الإدارة على بيعه وتشجيع داني ألفيش له بالرحيل إلى السيدة العجوز جعله يتراجع عن قراره.

وبحسب "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإنّ كاسيميرو شعر بالغضب في غرفة ملابس ريال مدريد عقب تأكده من خبر رحيل أرتور عن برشلونة.

وأكدت الصحيفة أنّ كاسيميرو قال: "ما هذا الهراء الذي يحدث في برشلونة" كرد فعل على تأكيد الصحف رحيل أرتور والاقتراب من الإعلان الرسمي.

وشهدت الصفقة الكثير من الجدل خاصة وأنّ أرتور تشبه كثيرًا بتشافي هيرنانديز، أسطورة البلوجرانا، كما أنّ بيانيتش وصل إلى عامه الـ30 في منظومة وسط كلها تجاوزت حاجز الثلاثين.