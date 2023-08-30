بعد معاملته كـ"قاتل" .. مانشيني يصدر بيانًا لتوضيح كواليس مفاوضاته مع السعودية

مانشيو يخاطر الجمهور الإيطالي بعد إثارة الرأي العام ضده، إثر قبوله العرض السعودي

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اضطر الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، لإصدار بيان رسمي، بعدما تعرض لهجوم كبير في بلاده، نظرًا لقبول قيادة الأخضر على حساب منتخبه الوطني.

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الإيطالي كان قد استقال بشكل مفاجئ من قيادة الأزوري في الـ13 من أغسطس الماضي، وفي الـ27 من الشهر ذاته، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حصوله على توقيعه، لقيادة الأخضر حتى عام 2027م.

عقب هذه الخطوة، شن الكثير من الإيطاليين الهجوم على مانشيني، على رأسهم رينزو أوليفيري؛ رئيس اتحاد المدربين الإيطاليين، وخرج المدير الفني الجديد للسعودية، للشكوى صراحةً مشبهًا ما يتعرض بما حدث مع "وحش فلورنسا باتشياني"؛ القاتل الشهير.

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لكن أمام كل هذا الهجوم، وجد مدرب الأخضر نفسه مضطرًا، للخروج من جديد لتوضيح الصورة كاملة للجماهير، مشددًا على أن رحيله عن إيطاليا، ليس له أي علاقة بالعرض المسعودي، موضحًا أن المفاوضات بدأت معه بالفعل في الـ18 من أغسطس الجاري، أي عقب خمسة أيام من استقالته من منصبه.

وكتب مانشيو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أعزائي المشجعين، أود أن أشكركم جميعًا على الدعم الكبير والصداقة الحقيقية التي دائمًا ما تحيطوني بهما، خاصةً في الأيام القليلة الماضية والساعات العصيبة التي مررت بها، لا زلت أحتفظ بعبارات المودة وكلمات الدعم التي خرجت منك لي كـ(رجل الفوز في الوقت الإضافي)، (لم تستسلم أبدًا حتى الثانية الأخيرة)، جميعها اصطحبها معي في حقيبتي، ستكون ملهمة لي في رحلتي لمواجهة التحديات الجديدة التي تنتظرني".

وأضاف: "لقد سألني الكثيرون عن سبب تركي لمهمة قيادة منتخب بلادي وتوقيت إعلاني عن خطوتي الجديدة، التقارير الصحفية سببت بعض الحيرة للجماهير، خاصةً وأن الكثير من الأخبار الكاذبة تتردد، أود أن أوضح أن مفاوضاتي مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بدأت في الـ18 من أغسطس الجاري وليس قبل ذلك، ومن يعرف كرة القدم جيدًا، يعلم تمام الحلم أن المفاوضات دائمًا ما تكون سريعة للغاية، إذ تنتهي في غضون أيام قليلة".

المدرب الإيطالي اختتم: "كرة القدم هي الحياة بالنسبة لي، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا، أمارسها في الملاعب الترابية، وهذه اللعبة ترتبط بكلمات أساسية كالتضحية، العمل، الجدارة والثقة، الثقة هي الحياة بالنسبة لي، الثقة هي معياري الأول لاختياراتي سواء المهنية أو الإنسانية، لأن بدونها، لا توجد كرة قدم، لا انتصارات ولا مستقبل، أعول الكثير عليكم وعلى دعمكم لي، أريد دعمكم الحقيقي كما يفعل المشجعون الحقيقيون".

SHAHID