بعد مشاورات مع سانتو .. الاتحاد يتخذ قرارًا يُسعد النمور

سانتو يحفز لاعبي الاتحاد لإشعال حماسهم

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لقرار أسعد لاعبي الفريق، وذلك خلال فترة التوقف الدولية، وقبل عودة الدوري السعودي بمواجهة الكلاسيكو أمام النصر.

إدارة الاتحاد تتفق مع سانتو على زيادة المكافأة

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن إدارة الاتحاد ناقشت اللائحة الداخلية في النادي مع البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للعميد.

Shahid Shahid

وسعى إدارة الاتحاد ونونو سانتو إلى خلق روح التنافس في عناصر الفريق، وذلك خلال منافسات الموسم الحالي 2022-2023.

وأشارت الصحيفة إلى إدارة الاتحاد ونونو سانتو اتفقا على أن تكون مكافآت الفوز الرسمية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في كل المباريات 10 آلاف ريال.

مكافأة الـ10 آلاف ريال قد تزيد في بعض المباريات بهدف تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز.

لاعبو الاتحاد يحددون أماكن العطلة

وعلى جانب آخر حدد اللاعبين الأجانب في صفوف نادي الاتحاد، الأماكن التي سيقضون فيها فترة العطلة الحالية، في ظل فترة التوقف الحالية.

وحدد البرازيلي إيجور كورونادو مدينة دبي الإماراتية لقضاء العطلة، بينما فضّل المغربي عبد الرزاق حمد الله التواجد في مدينة آسفي المغربية "مسقط رأسه".

وحصل كورونادو وحمد الله على إجازة لمدة 4 أيام من الجهاز الفني، على أن يعود جميع اللاعبين إلى التدريبات بعد غد في مقر النادي بجدة.

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