بعد مشاركته مصابًا - هل تسبب جونز في ابتعاد النصر عن مطاردة الهلال في القمة؟

حارس النصر شارك خلال 4 مباريات مصابًا

فجرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة بشأن براد جونز حارس مرمى فريق النصر، بأنه كان تعرض لإصابة وتحامل على نفسه خلال أخر مباريات الفريق.

وأجرى جونز عملية جراحية في أصبع يده وأعلن النصر عن نجاح الجراحة اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

نجم #العالمي الكابتن برادلي جونز يجري عملية في اليد



أمنياتنا لك بالشفاء العاجل والعودة @Brad_Jones1 💛 pic.twitter.com/sVfG2USN7Q — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 7, 2020

جونز يعد من أفضل الحراس في الدوري السعودي، ولكن في الفترة التي خاض بها المباريات مصابًا جعلت نسبة الأهداف التي استقبلها كثيرة.

الحارس الأجنبي لفريق النصر تلقى منذ أول مشاركاته في الموسم حتى المباراة الأخيرة قبل الإصابة في الدوري السعودي للمحترفين فقط 9 أهداف في 17 لقاء.

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ولكن في الـ4 مباريات التي حرس فيهم جونز مرمى العالمي مصابًا، تلقى 6 أهداف، في معدل غريب وفقًا لما يقدمه من بداية الموسم.

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الـ6 أهداف التي أحرزت في شباك جونز جاءت في 3 مباريات فقط من الـ4 وهي بواقع هدفين أمام الأهلي وثلاثة أمام الفيصلي وهدف واحد فقط أمام الرائد.

وبالنظر إلى معدل الانقاذ لجونز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، نجده قام بـ38 إنقاذ خلال 21 لقاء خاضهم في البطولة.

وبالنظر إلى المباريات التي خاضها جونز مصابًا، نجد أن هناك 5 نقاط تم إهدارهم، كانت كفيلة بوضع النصر خلف الهلال المتصدر في جدول الترتيب بنقطة واحدة فقط ليس بـ6 نقاط، فهل ساهمت إصابة حارس العالمي في ابتعاد النصر عن المنافسة على لقب الدوري؟