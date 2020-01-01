بعد مرض ابنته .. خالد الغندور يرفع راية التصالح مع الأهلاوية

حالة ود كبيرة من مسؤولي الرياضة المصرية تجاه خالد الغندور

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي في قناة القلعة البيضاء حاليًا، الشكر لجميع من سانده في مرض ابنته.

وقدم الكثير من المسؤولين في الرياضة المصرية المساندة لخالد الغندور على رأسهم بعض الشخصيات البارزة داخل النادي الأهلي على رأسهم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي السابق.

وقال الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تغيرت أمامي الصورة وأصبحت أشاهدها أفضل وأعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير وإنها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقي الحب و العشرة و الصداقة في وطن واحد اسمه مصر".

المزيد من الفرق

وأضاف نجم الزمالك السابق: " شكرا للأصدقاء حازم إمام سيف زاهر، شكرًا للمهندس عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي السابق علي الدعم و المساندة وشكرا لعائلتك المحترمة".

خالد الغندور اعتذر الأربعاء عن الظهور عبر قناة الزمالك بسبب مرض ابنته وأكد عزل نفسه صحيًا في منزله خلال الفترة المقبلة.

وظهرت مشاعر طيبة تجاه ابنة خالد الغندور "زينة" بعد إعلان والدها إصابتها بفيروس كورونا، وتمنى الجميع لها الشفاء العاجل.