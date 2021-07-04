بعد مبخوت وكورونادو .. الاتحاد يُواصل غزو الإمارات ويقترب من نجم جديد

الاتحاد يتسوق في دوري الخليج العربي

تسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين لتحسين جودته واستغلال تطوره المذهل في الموسم الماضي والبناء عليه للمنافسة على الألقاب الموسم القادم، سواء الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا.

الاتحاد، وبعد معاناة للهروب من الهبوط لموسمين، نجح الموسم الماضي في احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي والتأهل إلى الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، وقد تأهل كذلك إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ووجهت الإدارة بوصلتها هذا الصيف إلى نجوم دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ أكدت المصادر المتابعة اهتمام النادي بالتعاقد مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة واقترابه كثيرًا من ضم إيجور كورونادو نجم الشارقة، وقد كشف الإعلامي وليد عمر عن هدف ثالث للعميد من الإمارات.

من هو لاعب الدوري الإماراتي المستهدف من الاتحاد؟

وليد عمر أكد أن الاتحاد بات قريبًا جدًا من التعاقد مع نجم الوصل فابيو دي ليما خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

#خبر |

أشارت مصادر خاصة عن اقتراب نادي #الاتحاد بشكل كبير من التعاقد مع الإماراتي ذو الأصول البرازيلية فابيو ليما قادماً من نادي الوصل.

وفي حال إتمام الصفقة سيكون ليما هو المحترف الآسيوي للعميد في المعترك القاري. pic.twitter.com/fZOJgYAOwq — وليد عمر (@walidomerbg) July 4, 2021

وأوضح عمر خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الإماراتي صاحب الأصول البرازيلية سيكون اللاعب الآسيوي في قائمة الاتحاد لدوري أبطال آسيا حال تمت الصفقة.

الاتحاد الآسيوي ضمن لوائحه لقيد اللاعبين في دوري الأبطال يشترط تسجيل 4 أجانب بينهم واحد آسيوي، ولا يمتلك الاتحاد حاليًا أي لاعب آسيوي بين أجانبه.

ما هي مسيرة فابيو ليما في الإمارات؟

بدأت مسيرة صاحب الـ28 عامًا في الدوري الإماراتي حين انضم إلى الوصل قادمًا من البرازيل صيف 2014 بالإعارة، ثم تحول العقد إلى انتقال نهائي في يناير 2015.

ويُعد دي ليما أحد أبرز نجوم دوري الخليج العربي في سنواته الأخيرة، وهو ما جعل المسؤولون في الإمارات يمنحونه الجنسية الإماراتية لتمثل المنتخب الأبيض في فبراير 2020.

اللاعب القادر على شغل جميع المراكز خلف المهاجم ضمن طريقة لعب 4-2-3-1 لعب 166 مباراة مع الوصل سجل خلالهم 133 هدفًا وصنع 43.

وقد لعب 10 مباريات مع المنتخب الإماراتي سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3، وقد ساهم في تأهل الأبيض إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس العالم 2022.

دي ليما وكورونادو ورومارينيو .. ثلاثي الخطر الاتحادي

إن صحت الأخبار الحالية وتعاقد الاتحاد فعلًا مع الثنائي كورونادو ودي ليما، سيمتلك ثلاثيًا خطيرًا جدًا خلف المهاجم خلال الموسم القادم.

الاتحاد لديه رومارينيو وجاري رودريجيز وفهد المولد وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود، وهم مجموعة ممتازة استطاعت خلق العديد من الفرص في الموسم الماضي، لكن ما نقص الفريق المهاجم صاحب اللمسة الحاسمة داخل منطقة الجزاء.

إضافة الثنائي دي ليما وكورونادو سيرفع جودة المنظومة الهجومية كثيرًا جدًا، حتى أن الاتحاد قد يتخلى عن فكرة ضم مهاجم ويُحول رومارينيو إلى رأس حربة لعدم الحاجة له في صناعة اللعب.

اقرأ أيضًا |