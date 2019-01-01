بعد مباراة هويسكا: وضع بيل في ريال مدريد يزداد تعقيدًا

الغضب الجماهيري يزداد على جاريث بيل ورحيله عن ريال مدريد يبدو الخيار الأقرب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعرض جاريث بيل للمزيد من الانتقادات عقب الأداء المخيب له في مواجهة ريال مدريد وهويسكا أمس الأحد.

وفاز ريال مدريد على ضيفه هويسكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد في ثاني مباريات المدرب زين الدين زيدان.

ونشرت صحيفة ماركا صباح اليوم الإثنين تقريرًا يشير إلى أن رحلة جاريث بيل مع ريال مدريد أصبحت بالفعل على مشارف الانتهاء.

وقالت ماركا: "أداء آخر مخيب للآمال أمام هويسكا ساهم بزيادة الانتقادات التي تطاله من المشجعين الذين يشعرون بقرب رحيله عن النادي. رغم خوضه جميع الدقائق منذ عودة زيدان، لم يتمكن بيل من ترك أي أثر إيجابي"

وأضافت: "وضع فلورنتينو بيريز ثقته في نجم توتنهام السابق لكي يحمل المشعل بعد رحيل كرستيانو، لكنه ظهر بعيدا عن ذلك وبدا شاردا غير قابل للتواصل مع زملائه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وتابعت: "لم تسعف عودة زيدان الويلزي جاريث بيل على استعادة أفضل مستوياته في ريال مدريد، وهناك شعورٌ ينتاب الجماهير عن أن نهاية رحلة الويلزي في استاد سانتياغو برنابيو باتت وشيكة"

وحول وكيل أعماله قالت ماركا: "في الوقت الذي يستمر وكيل أعماله بتأكيد رغبة اللاعب بالبقاء وعن احترام المشجعين الواجب لموكله، يبدو الأمر محتوما وأن التغيير يلوح في الأفق خاصة مع اتساع الهوة بين اللاعب وأنصار سانتياجو بيرنابيو"

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يذكر أن جاريث بيل كان قد أصبح موضع انتقادات الجميع خلال هذا الموسم في ريال مدريد، نظرًا لعدم قدرته على تقديم المنتظر منه بع رحيل كريستيانو رونالدو.