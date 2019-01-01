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بعد لقاء مبابي - نقل بيليه إلى مستشفى في باريس

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الأسطورة البرازيلية تواجد في فرنسا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تم نقل الأسطورة البرازيلية بيليه إلى المستشفى في العاصمة الفرنسية باريس، كإجراء احترازي.

حسب أر أم سي وأيه أف بي، الفرنسيتين، فإن بيليه بخير بعدما شعر بالحمى.

وتواجد الجوهرة السوداء في باريس في أحد المؤتمرات الدعائية، كما التقى مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

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وأشاد بيليه بمهاجم باريس سان جيرمان، والذي أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في نهائي كأس العالم بعد الفوز بالبطولة الأخيرة.

ولاعب السامبا وسانتوس الأسبق البالغ 78 عامًا، لديه رحلة غدًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يتم تحديد إذا كان سيسافر غدًا بعد الحمى أم سيبقي في باريس، حسب جلوبو البرازيلية.

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