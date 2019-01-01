بعد لقاء مبابي - نقل بيليه إلى مستشفى في باريس

الأسطورة البرازيلية تواجد في فرنسا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تم نقل الأسطورة البرازيلية بيليه إلى المستشفى في العاصمة الفرنسية باريس، كإجراء احترازي.

حسب أر أم سي وأيه أف بي، الفرنسيتين، فإن بيليه بخير بعدما شعر بالحمى.

وتواجد الجوهرة السوداء في باريس في أحد المؤتمرات الدعائية، كما التقى مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

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وأشاد بيليه بمهاجم باريس سان جيرمان، والذي أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا في نهائي كأس العالم بعد الفوز بالبطولة الأخيرة.

ولاعب السامبا وسانتوس الأسبق البالغ 78 عامًا، لديه رحلة غدًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

هنا التاريخ.. هنا عراقة كرة القدم.. هنا المجد المحفور على الجدران، والسماء التي تظلل أحد أقدم أندية كرة القدم.. هنا بوكا جونيورز!💛💙



عيد ميلاد سعيد لزعيم أمريكا الجنوبية.. 114 عامًا من البوكا 🎈 pic.twitter.com/hMPOXwR3La — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

ولم يتم تحديد إذا كان سيسافر غدًا بعد الحمى أم سيبقي في باريس، حسب جلوبو البرازيلية.