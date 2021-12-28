بعد لحظات من ضمه .. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة توريس

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن آخر مستجدات إصابة لاعبه فيران توريس، بعد التعاقد معه من صفوف مانشستر سيتي.

برشلونة أعلن اليوم، الثلاثاء، عن الصفقة الثانية في الميركاتو الشتوي بعد داني ألفيش، بضم توريس بحوالي 55 مليون يورو.

اللاعب جاء إلى النادي الكتالوني وهو يعاني من إصابة طفيفة، ليعلن برشلونة عن موقف تعافيه بشكل كامل.

ماذا قال برشلونة؟

الموقع الرسمي للنادي قال:"اجتاز توريس الفحص الطبي أمس، بعد خضوعه لعدة اختبارات طبية وبدنية في مستشفى برشلونة ولاحقًا في مدينة جوان جامبر الرياضية".

❗ COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas a @FerranTorres20 muestran que la fractura que tiene en el pie derecho está evolucionando favorablemente. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad



🔗 https://t.co/EW9VkayyGU pic.twitter.com/WYrNNYehTO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 28, 2021

وأما الحساب الرسمي على موقع تويتر:"الفحص الذي أجراه توريس أظهر معاناته من كسر في القدم اليمنى".

وأضاف:"اللاعب يتقدم بشكل إيجابي والإصابة تبدو طفيفة، ومن المقرر الإشارة إلى توفره بشكل كامل بعد تماثل الشفاء".

ماذا قدم توريس قبل انتقاله إلى برشلونة؟

صاحب الـ21 سنة انتقل إلى سيتي قادمًا من فالنسيا في أغسطس العام الماضي مقابل 28 مليون يورو، ولكنه لم يشارك بصفة أساسية تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

ورغم ذلك فقد نجح الجناح المميز في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 4 في 43 مباراة لعبها بقميص الفريق الإنجليزي.

اقرأ أيضًا ..