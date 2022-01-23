بعد كوارثه الأخيرة .. برشلونة يلجأ لأياكس لإيجاد خليفة ألبا

دخلت إدارة برشلونة في مفاوضات جادة مع نظيرتها في أياكس من أجل التعاقد مع نيكولاس تاجليافيكو خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبدت واضحة حاجة برشلونة إلى التعاقد مع ظهير أيسر في أقرب فرصة ممكنة، في ظل المستويات المتواضعة التي يقدمها جوردي ألبا مؤخرًا.

يُضاف إلى مستويات ألبا الضعيفة عدم وجود بديل فعلي له على الجبهة اليُسرى، وهو ما تسبب في تحرك إدارة جوان لابورتا لتدارك الموقف سريعًا.

ما هو عرض برشلونة للتعاقد مع تاجليافيكو؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع تاجليافيكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكالعادة، ستضع إدارة برشلونة بندًا يسمح لها بشراء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في الصيف المقبل، مع التحسن المتوقع للحالة الاقتصادية وقتها.

ليس هذا هو العرض الوحيد المتاح أمام أياكس، بل برشلونة طرح إمكانية مبادلة تاجليافيكو بأليخاندرو بالدي، من خلال إرسال الأخير معارًا ليوهان كرويف آرينا.

ما هو موقف تاجليافيكو من عرض برشلونة؟

تاجليافيكو واضح للغاية، اللاعب يريد ارتداء قميص برشلونة بأي صورة ممكنة، ويضغط في سبيل تحقيق هذه الغاية هذا الشتاء.

ويمتلك الدولي الأرجنتيني عروضًا أخرى من نابولي وبعض أندية الدوري الإنجليزي، غير أن أولويته ورغبته واضحتين للغاية: برشلونة ولا غيره.

ويرجع سبب رغبة تاجليافيكو في الرحيل إلى فقدانه المشاركة باستمرار، حيث نجح دالي بليند في أن يصبح الظهير الأيسر الأساسي بأياكس هذا الموسم.

ما هو موقف أياكس من الاستغناء عن تاجليافيكو؟

المدرب إيريك تين هاج لا يود التفريط في تاجليافيكو هذا الشتاء، وسيعمل على إقناعه بالبقاء حتى تصبح صفوف أياكس مكتملة، خصوصًا وأن الموسم لا يزال طويلًا وهناك منافسة على مختلف الأصعدة.

لكن في الوقت نفسه، وأمام إلحاح اللاعب للخروج واللعب بصورة أساسية مع نادٍ آخر، قد تضطر إدارة أياكس إلى قبول إعارته أو بيعه.

عرض برشلونة بالتعاقد مع الأرجنتيني مقابل بالدي لقيّ إعجاب الإدارة الهولندية، والتي تؤمن بأنه لا توجد خيارات أفضل كثيرًا لدعم الجبهة اليُسرى من الشاب الكتالوني إن خرج تاجليافيكو.

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