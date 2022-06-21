بعد كثرة الحديث عن جارسيا .. رئيس النصر يخرج معربًا عن استيائه

مسلي يفسد الأنباء المزعومة

خرج مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، ليفسد كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول نجاح النادي في الحصول على توقيع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

العالمي يبحث عن مدير فني جديد، لخلافة المدرب الحالي ميجيل أنخيل روسو، الذي ورغم قناعة الإدارة به إلا أنها ترى أن الفريق يحتاج لمدرب أقوى، للعودة لحصد البطولات في الموسم المقبل.

وخرج النصر من المنافسة على كافة البطولات مبكرًا في الموسم الجاري، من دوري محلي وكأس ملك، في ظل الأزمات التي عصفت به، والتي تسببت إحداها في فسخ عقد المهاجم المغربي وهداف الفريق عبد الرزاق حمد الله.

لماذا خرج مسلي مستاءً؟

عديد الإعلاميين السعوديين والصحف المحلية تؤكد أن النصر توصل لاتفاق مع جارسيا بالفعل، بل أن المدير الفني حدد احتياجاته والراحلين في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير المزعومة أن إعلان توقيع المدرب الفرنسي سيتم بعد نهاية المباراة المقبلة أمام الحزم، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وهنا قرر رئيس النادي العاصمي الخروج عن صمته، مؤكدًا أن كافة الأخبار المثارة كاذبة، طالما لم يعلن النادي أي شيء.

وكتب آل معمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب .. حتى يثبت خلاف ذلك!".

وأضاف: "كمية الأخبار غير معقولة(!)".

لكن تغريدة مسلي لا تنفي بشكل قطعي مزاعم توقيع جارسيا للعالمي، لكن ربما هي محاولة منه للسيطرة على كثرة الأخبار المثارة حول فريقه قبل نهاية الموسم بجولتين.

الأصل في أي خبر يُنشر عن النصر هو الكذب .. حتى يثبت خلاف ذلك!



كمية الأخبار غير معقولة(!) — مسلّي آل معمر (@musalli9) June 21, 2022

من هو رودي جارسيا المرشح لتدريب النصر؟

جارسيا أحد الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه العام الماضي.

التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا كانت مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

جارسيا صاحب الشخصية الصارمة خاض موسمًا مذهلًا مع ليون في 2020-2021 على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ قاد الفريق لنصف النهائي بعد تخطيه يوفنتوس ومانشستر سيتي في المراحل الإقصائية، لكنه فشل في تجاوز عقبة بايرن ميونخ الذي تُوج بطلًا فيما بعد، وقد رحل عن ليل بنهاية الموسم بعد حلوله رابعًا في الدوري الفرنسي.

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