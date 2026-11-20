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عاد جمال موسيالا إلى الملاعب في مواجهة كولن، وبعدها دافع عنه ماكس إيبرل وفينسنت كومباني، على عكس كارل هاينز رومينيجه.

يُعدّ المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا على الأرجح الشخصية الأكثر إثارة للجدل في بايرن ميونخ حاليًا، في ظل انقسام حاد بين مسؤولي النادي. وبينما كان أولي هونيس ويان كريستيان دريسن قد أبديا قلقهما خلال الأيام الماضية، ذهب رومينيجه إلى أبعد من ذلك عقب التعادل 1-1 أمام كولن.

فإذا لم يتمكن موسيالا من استعادة مستواه السابق، بالنظر إلى أن «ما نعرفه يشير للأسف إلى أنه سيكون من الصعب العودة إلى المستوى الذي أظهره مرارًا هنا في هذا الملعب»، فإن «هذه المبالغ، مع كامل الاحترام، لن تعود ممكنة».

وانضم رومينيجه إلى هونيس ودريسن في التلميح بشكل غير مباشر إلى أن موسيالا قد يقبل طوعًا بتخفيض راتبه. أما إيبرل وكومباني فقد ركّزا على الجانب الرياضي، ويؤمنان بأن أمام اللاعب مستقبلًا ناجحًا في أليانز أرينا.

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ماذا قال ماكس إيبرل وفينسنت كومباني عن جمال موسيالا؟

وأوضح إيبرل بعد المباراة: «من المشروع أن يشعر المرء بالقلق، خاصة بعد ما حدث. لكننا نراه في التدريبات، ونرى كيف تعامل مع هذه الفترة على مدار الأشهر الـ16 أو الـ17 الماضية، بكل ما حملته من صعوبات».

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وتابع إيبرل أن هذه كلها «أمور تجعل من الصعب على شاب مثله أن يجد إيقاعه. نحن مقتنعون، حين نراه وحين نسمعه وحين نلمس حالته، بأنه قادر على العودة إلى ذلك المستوى»، مخالفًا بشكل غير مباشر رومينيغه والآخرين، لأن «لدينا في الجانب الرياضي قناعة مختلفة».

وسار كومباني على النهج ذاته، إذ قال إن موسيالا «لديه دور واضح جدًا في هذا النادي. على المدرب أن يكون هو من يؤمن باللاعبين. وإذا نجحنا في ذلك، فالجميع رابح».

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وأضاف كومباني: «إذا استعاد جمال مستواه وحالته الفنية، فإن بايرن ميونخ هو الرابح، وكذلك الجماهير، وأعتقد أن كرة القدم الألمانية أيضًا، لأنه لاعب مميز. هذا هو دوري. وإذا قال مدرب أو فعل شيئًا آخر، فتلك مشكلة من وجهة نظري الشخصية».

وواصل: «لا يمكنك أن تنتظر من نجومنا أن يصنعوا الفارق على الفور. إذا لعب لوتشو دياز 20 دقيقة الأسبوع المقبل، فلا يمكننا أن ننتظر منه حسم المباراة مباشرة. هذا ليس واقعيًا. جمال موسيالا في طور إعادة الدمج، ولوتشو سيبدأ قريبًا مرحلة إعادة دمجه أيضًا. الأمر الآن يتعلق بلاعبين آخرين. وفي مرحلة ما، سيكون هؤلاء اللاعبون جاهزين بنسبة 100 بالمئة للعب مجددًا، وحينها سنستمتع بذلك من جديد».