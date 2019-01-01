بعد قضاء فترة معايشة - مدرب ألماني يصف جوارديولا بالمهووس

الإسباني لم يعرف طعم الفشل في فترته التدريبية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

وصف المدير الفني الألماني كينان كوشاك، المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بأنه مهتم بأدق التفاصيل، وذلك بعد فترة معايشة استمرت لأسبوع.

وقضى جوارديولا، فترات تدريبية ناجحة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، ويقود حالياً الفريق الإنجليزي، من أجل الفوز بمواصلة السيطرة المحلية وتحطيم الأرقام القياسية.

مدرب فريق ساندهاوسن الألماني، قال في تصريحات خاصة لجول عن الإسباني: "أنه متواضع ويتصرف، دائماً يتصرف بشكل رائع ومؤدب مع الجميع وكذلك معي، لديه فكرة رائعة عن كرة القدم، ومهووس بالتفاصيل، ولا يترك شيء، وكذلك يمزح مع لاعبيه".

وتابع: "جوارديولا واحد من أنجح المدربين في السنوات الأخيرة".

وعن سبب قضاء المدرب صاحب الأصول التركية فترة معايشة مع مانشستر سيتي: "لقد تلقيت دعوة من إلكاي جوندوان قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول في يناير، وبعدها كانت لدي الفرصة للحديث مع جوارديولا، وسألته إذا كان هناك إمكانية لقضاء أسبوع مع الفريق كفترة معايشة".

وأتم: "لقد سمح لي أن أكون جزء من طاقمه الفني لمدة أسبوع، أتابع التدريبات والتحضيرات، وتحدثت معه، عن التدريبات، وقيادة الفريق، وتعلمت الكثير في تلك الفترة".

فَلَمَّا اشْتَدَّ ساَعِدُهُ رَمَاني.. 🚀



قذيفة ساني في شباك شالكه خلال جولة الذهاب! 🌟#أوروبا_مع_جولpic.twitter.com/Uxi5uRho1Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

ويقترب مانشستر سيتي من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، عند مواجهة شالكة الألماني في إياب دور الـ16، بعد الفوز ذهاباً في ألمانيا 3-2.