بعد قرارات كنو .. أول تحرك رسمي من الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن أول تحرك لإدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في قضية محمد كنو لاعب وسط الفريق الأزرق، والذي قام بالتوقيع لنادي النصر ثم تجديد عقده مع الزعيم.

ما هي القرارات التي تم اتخاذها ضد كنو؟

قضية النصر وكنو والهلال كانت الشغل الشاغل للوسط الرياضي السعودي منذ يناير الماضي، وسط استنكارات من النصراويين لتأخر الجهات المسؤولة في إصدار القرارات.

اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير الماضي، ودخل في مفاوضات مطولة مع ناديه لتجديد العقد، لكن اختلف الطرفان في الأمور المالية.

هنا دخل العالمي على الخط وقدم عرضًا مغريًا لكنو، ليقوم الأخير بالفعل بالتوقيع على عقود ارتداء القميص الأصفر في نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر.

لكن بعدها نجح الهلال في إقناع كنو بالتجديد، وبالفعل وقع على عقود بقائه في القلعة الزرقاء، ليخالف اللوائح بالتوقيع لناديين في آن واحد.

النصر قدم شكوى رسمية للجهات المسؤولة، لتقوم غرفة فض المنازعات قبل يومين بإنصافه، وإيقاف كنو وحرمان الهلال من التعاقدات، بجانب إجبارهما على دفع تعويض مادي للعالمي. (طالع التفاصيل)

ما هو أول تحرك من الهلال في قضية كنو؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن إدارة نادي الهلال ستقوم برفع الاستئناف بشكل رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي، بالإضافة إلى تسديد مبلغ رفع الطلب على قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث سيساهم مع اللاعب بدفع مبلغ 27 مليون ريال للنصر.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الهلال ينتظرون قيد المنازعة، وتشكيل لجنة من المحكمين خلال يومين إلى 3 أيام عمل، والرد على الطلب بشكل رسمي، قبل أن يتم رفع مذكرة الاستئناف.

وتحتوي المذاكر على كامل النقاط القانونية التي ارتكز عليها النادي العاصمي في تقديم استئنافه لنقض العقوبات التي تم فرضها عليه من قبل المنازعات.

جاء ذلك بعدما أعلن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، عن تقديم ناديه هو الآخر استئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، والمطالبة بالحق المالي الكامل في قضية كنو. اقرأ التفاصيل

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