بعد فينيسيوس .. ريال مدريد يستعيد ثاني نجومه مبكرًا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد تلقى أخبارًا سعيدة في الساعات القليلة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النجم النمساوي دافيد ألابا سيعود مبكرًا لإسبانيا قبل الموعد المحدد له.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني لمنتخب النمسا قرر أن يترك ألابا يرحل عن معسكر الفريق عقب الخسارة من ويلز في تصفيات كأس العالم.

وقرر المدرب ألا يشارك ألابا في المواجهة الودية المقبلة للفريق ضد نظيره الاسكتلندي على أن يجرب أسماء جديدة تسمح له باختيارات أوسع في المستقبل.

ألابا لن يكون أول لاعب دولي يعود بشكل مبكر لريال مدريد، حيث سيلحق به فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل.

جناح ريال مدريد كان قد تلقى بطاقة صفراء ستمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة مع منتخب البرازيل، لذلك سيعود بشكل مبكر لإسبانيا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه مشكلة مع الرباعي كاسيميرو ورودريجو وميليتاو وفالفيردي، حيث يعودوا في وقت متأخر للغاية قبل مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني بساعات قليلة.