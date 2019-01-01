بعد فوز النصر بديربي الرياض - من صاحب الطريق الأسهل لحسم الدوري السعودي؟

المنافسة تشتعل بعد فوز النصر بالديربي المثير

انتزع فريق النصر، صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد فوزه الثمين في ديربي الرياض على حساب نظيره الهلال.

المباراة جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي معقل النصر، في الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

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هدفين من برونو أوفيني وهدف لعبد الرزاق حمد الله، مقابل ثنائية لعلي هادي آل بليهي وسالم الدوسري، كانت حصيلة الديربي المثير.

السباق لازال مفتوحاً على مصراعيه لكلا الفريقين من أجل الحصول على اللقب، مع تبقي 5 مباريات لهما بالدوري.

مباريات #النصر و #الهلال المتبقية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.. برأيك.. من الأقرب إلى تحقيق اللقب؟ pic.twitter.com/hWHSkdilZ1 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) March 29, 2019

الهلال لديه 3 مباريات في شهر إبريل أمام الحزم والأهلي والتعاون، ومواجهتين أمام الاتفاق والشباب بمايو القادم.

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وعلى الجانب الآخر يلعب النصر مواجهات إبريل ضد الرائد، الاتحاد والفتح، وفي مايو يلتقي بكل من الحزم والباطن.

المنافسة تبدو شرسة ومحتدمة بين الثنائي، حيث يحتل النصر المركز الأول بـ58 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الثاني، بينما يبتعد التعاون في المركز الثالث بـ46 نقطة.