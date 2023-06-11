بعد فوزه بالثلاثية.. مانشستر سيتي يحطم الرقم القياسي لجوائز المكافآت المالية

ما قيمة الجوائز المالية التي حصل عليها مانشستر سيتي هذا الموسم؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن فريق مانشستر سيتي سيحصل على مبلغ مالي ضخم بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

وحقق فريق مانشستر سيتي بالأمس فوزًا غاليًا على نظيره إنتر ميلانو بنتيجة 1-0 في نهائي بطولة دوري الأبطال ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

ووفقًا لصحيفة "the mirror” فإن انتصار مانشستر سيتي بالأمس أدخل في خزائن النادي مبلغ 95 مليون جنيه استرليني مما رفع مجموع جوائزه المالية لهذا الموسم إلى ما يقرب من 280 مليون جنيه استرليني.

وحصل مانشستر سيتي على مبلغ 180 مليون جنيه استرليني بعد تتويجهم بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي، بالإضافة لمبلغ 3.9 ملايين جنيه استرليني حصلوا عليه بعد فوزهم ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وسيساعد هذا المبلغ المالي الضخم إدارة النادي في جلب أفضل الصفقات خلال فترة الانتقالات القادمة، لزيادة قوة الفريق ومواصلة تحقيقه للألقاب.