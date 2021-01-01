بعد فضيحة الكأس .. لقاء غاضب بين زيدان ولاعبي ريال مدريد

كواليس ما بعد خروج ريال مدريد من الكأس

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان قد التقى بلاعبي ريال مدريد، وطلب تفسيرات للفشل الذي حدث في مباراة الكأس أمام ألكويانو.

ريال مدريد يستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، في الدوري الإسباني، حيث يطمح في تخطي معاناته بخسارة كأس السوبر والخروج من كأس الملك في ظرف أيام.

المباراة سيدخلها الفريق الملكي بدون مدربه زين الدين زيدان الذي أصيب بفيروس كورونا لينضم لقائمة طويلة من الرياضيين الذين أصيبوا بالوباء.

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ولكن قبل ذلك، حدث اجتماع حاد بين زين الدين زيدان وبين لاعبي ريال مدريد بعد الخروج المهين من كأس ملك إسبانيا على يد ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

لقد كانت ست دقائق من الحديث المكثف والصعب بين زيدان واللاعبين لكي لا ينفرط عقد الفريق بعد خسارة لقبي السوبر والكأس وعودة المشاكل من جديد في الأداء والنتائج.

وذكرت صحيفة آس أن الحديث لم يكن هادئًا، حيث تحدث المدرب بفظاظة مع لاعبيه وطلب منهم تفسيرات للخيبات المتتالية سواء ما حدث في الكويانو، والهزيمة التي أضيفت إلى الفشل الذريع أمام بيلباو والتعادل أمام أوساسونا وإلتشي.

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الجدير بالذكر أيضًا أن راؤول جونزاليس المدير الفني الحالي لفريق الكاستيا والذي توج مع فريق الشباب بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الملكي الموسم الماضي هو المرشح الأبرز لخلافة زيدان في ريال مدريد.