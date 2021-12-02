بعد فشل وصوله لمانشستر يونايتد.. فالفيردي يخرج من أوروبا كلها!

قد يعود مدرب برشلونة السابق، إرنستو فالفيردي، إلى عالم التدريب قريبًا، ولكن المفاجأة أن الخطوة المقبلة له ستكون خارج قارة أوروبا على الأرجح.

ومنذ أن تمت إقالة فالفيردي في يناير 2020 من تدريب برشلونة ولم يظهر مرة أخرى على مقاعد بدلاء أي فريق رغم ارتباطه بالعديد من الأندية.

آخر الأندية المهتمة بفالفيردي كانت مانشستر يونايتد، فكان من المخطط جلبه إلى أولد ترافورد حتى نهاية الموسم كخيار مؤقت، وقبل الاستقرار على تعيين رالف رانجنيك بدلًا من أولي جونار سولشاير.

الصحف البرازيلية نشرت في الساعات الماضية أن فالفيردي من ضمن المرشحين لخلافة ريناتو جاوتشو في تدريب فلامنجو.

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إدارة النادي البرازيلي أقالت جاوتشو بعد خسارة نهائي كوبا ليبارتادوريس من بالميراس، وتسعى إلى تعويضه بمدرب من خارج بلاد السامبا.

من ضمن الأسماء الأخرى التي طُرحت على طاولة فلامنجو كانت مدرب أولمبيك ليون السابق، رودي جارسيا، وكذلك مدرب فالنسيا السابق، خافي جراسيا.

تظل الأزمة الكبرى في وصول فالفيردي إلى فلامنجو هي الأموال، فالمدرب الباسكي كان يتقاضى قرابة 20 مليون يورو في برشلونة، بينما يمكن أن يوفر النادي البرازيلي راتبًا بقيمة 6 ملايين يورو بحد أقصى.

الجدير بالذكر أن فالفيردي كان من ضمن الأسماء المقترحة لتدريب النصر السعودي في فترة من الفترات، فيما يعد رودي جارسيا هدفًا رئيسيًا أيضًا لإدارة العالمي في اللحظة الراهنة.