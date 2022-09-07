بعد فشل النصر.. الشارقة الإماراتي يعلن ضم بيانيتش من برشلونة

أعلن نادي الشارقة الإماراتي ضم متوسط الميدان البوسني، ميراليم بيانيتش، قادمًا من صفوف فريق برشلونة الإسباني بصورة نهائية.
حيث أوضح الفريق الإماراتي أنه قد تحصل على خدمات نجم يوفنتوس السابق لمدة موسمين بعد في صفقة انتقال حر مع خيار التمديد.
وبذلك تنتهي قصة رحيل بيانيتش التي ظهرت بصورة كبيرة في الأيام الماضية بين التأكيد على المغادرة أو الحديث عن البقاء.
بيانيتش في الشارقة
نشر نادي الشارقة الإماراتي تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر وكتب عليها: "نرحب بانضمام الدولي البوسني "Miralem Pjanić" (32 عام) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد".
النجم " بيانيتش " ينضم لقلعة المـ👑ـلك— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 7, 2022
🚨 | نرحب بانضمام الدولي البوسني " Miralem Pjanić " ( 32 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد #نادي_الشارقة pic.twitter.com/k4oK1tZ2aL
حيث كان البوسني قد وصل إلى الإمارات صباح اليوم، الأربعاء، وأجرى الفحص الطبي الروتيني تمهيدًا لإتمام صفقة انتقاله رسميًا إلى الشارقة.
وأنهى اللاعب عقده مع برشلونة الذي من المفترض أن ينتهي بحلول صيف عام 2024، لينضم بصورة مجانية إلى فريق الشارقة.
وكان فريق النصر السعودي قد حاول ضم النجم البوسني، لكن المفاوضات لم تنجح ليرحل في النهاية إلى الدوري الإماراتي.
جدير بالذكر أن نادي الشارقة يتواجد الآن في المركز الثاني ببطولة الدوري بعد الفوز في لقاء وحيد، ويواجه فريق بني ياس يوم الجمعة، ولم يعلن حتى الآن عما إذا كانت ستكون تلك هي المواجهة الأولى لميراليم أم لا.
ماذا قدم بيانيتش مع برشلونة؟
صاحب الـ 32 عامًا انضم للبلوجرانا في صيف 2020، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبادلية شهدت انتقال أرتور ميلو للبيانكونيري.
وفي مجمل مواجهاته مع برشلونة شارك بيانيتش في 30 مباراة لم يسجل من خلالها أي أهداف أو يقدم تمريرات حاسمة.
وشهدت الفترة الماضية بعض الأنباء المختلفة حول تفضيل المدرب تشافي لبقاء اللاعب ليكون بديلًا لسيرجيو بوسكيتس أو الرحيل، وهو ما تم بنهاية المطاف.
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