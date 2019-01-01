بعد فشله في ذلك أمام مانشستر يونايتد.. أوباميانج يعود لاحتفاله المعتاد بقناع واكاندا

أوباميانج بحتفل بالقناع أمام رين في الدوري الأوروبي ويكشف أسباب فشله في احتفاله بنفس الطريقة أمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

احتفل بيير إيمريك أوباميانج بهدفه في شباك رين بارتدائه قناع واكاندا، على طريقته الخاصة في ارتداء الأقنعة المختلفة والتي كان أشهرها قناع سبايدرمان.

وقاد أوباميانج فريقه آرسنال للفوز على رين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليعوض تأخره ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف ويلحق بركب المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي.

وعقب المباراة، كام أوباميانج واحتفاله المميز هما عنوان اليوم، حيث انتشرت صورته بالقناع على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية.

وقال أوباميانج عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد الأحد الماضي والتي سجل فيها هدفًا: "كان لدي خطة للاحتفال بالقناع لكن لم أتمكن من الحصول عليه"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "طلبت من أحد أعضاء فريق العمل وضعه في الجزء الخلفي من الشباك، ولكن عندما سجلت ركلت الجزاء بحثت عنه ولم أجده هناك"

وقال للمراسل: "لا تقلق، ربما سأحتفل به في المباراة القادمة، لدينا مباراة أمام رين يوم الخميس ونأمل أن تكون إيجابية لنا" وبالفعل سجل وقاد آرسنال لربع نهائي اليوروباليج واحتفل بقناعه.

وعقب المباراة، قال أوباميانج لشبكة بي تي سبورت إنه كان بحاجة إلى هذا القناع لأنه يمثله، في أفريقيا والجابون يطلقون علينا الفهود السود لذلك فإنه يمثلني"

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يذكر أن أوباميانج كان قد ارتدى قناع سبايدرمان في كأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونيخ حين كان لاعبًا لبوروسيا دورتموند، كما ارتدى قناع باتمان بعدها بعام أمام شالكة.