بعد غياب منذ الديربي .. تحديد موعد عودة فهد المولد للمشاركة مع الاتحاد

المولد غائب عن الاتحاد منذ ديربي جدة الذي أقيم 31 أكتوبر الماضي.

حدد الجهازين الطبي والفني، لفريق نادي الاتحاد، الموعد المبدئي لعودة مهاجم الفريق فهد المولد، للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد فترة غياب طويلة منذ ديربي جدة أمام الأهلي.

وشهدت مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، إصابة فهد المولد في العضلة الخلفية، جعلته يغيب عن الملاعب خلال الفترة الماضية، ليتم تحديد موعد عودته بشكل مبدئي.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الجهازين الطبي والفني، حددا مباراة الشباب القادمة، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، لعودة فهد المولد إلى تشكيلة الفريق.

الاتحاد سيواجه الشباب يوم 11 ديسمبر الجاري، بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يواصل المولد برنامجه التأهيلي واللياقي بنادي الاتحاد خلال الفترة الحالية وبشكل مكثف، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الديربي.

وعلى جانب آخر، وضع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي برنامج فريقه خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك في البرنامج التدريبي وفترات الراحة للاعبين لتجنب الإرهاق بسبب ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتشهد روزنامة فريق نادي الاتحاد ضغط في المباريات، حيث يرتبط الفريق بمواجهات ببطولات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وكأس خادم الحرمين الشريفين.