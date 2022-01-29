بعد غياب كيروش عن المؤتمر الصحفي .. العقوبة المتوقعة على منتخب مصر

غاب البرتغالي كارلوس كيروش؛ المدير الفني للمنتخب المصري عن الحضور في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفراعنة أمام المغرب بشكل مفاجئ، ليقرر الاتحاد الإفريقي إلغاء المؤتمر.

المنتخب المصري يستعد لمواجهة نظيره المغربي غدًا الأحد، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون.

ما سبب غياب كيروش عن المؤتمر الصحفي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن غياب كيروش عن المؤتمر الصحفي يأتي بسبب عدم وصول حافلة المنتخب المصري إلى ملعب أحمدو أهيدجو الذي سيستضيف المباراة.

الحافلة لم تنجح في الوصول بالموعد المحدد، بسبب الزحام المروري، حيث تم تأجيل المؤتمر لبضع دقائق، وأيضًا تأخر اللاعبين في الوصول لخوض المران الرئيسي قبل المباراة.

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، أن الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء مؤتمر كيروش بسبب تأخره عن الموعد المحدد.

هل يتعرض منتخب مصر للعقوبات بسبب إلغاء مؤتمر كيروش؟

بعثة المنتخب المصري ستقوم برفع تقرير إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا، تؤكد فيه على أن نقل المباراة من ملعب أولمبي إلى ملعب أهيدجو وتقديم موعدها، تسبب في عدم استقرار المواعيد بشكل عام.

وتنص اللائحة المنظمة للبطولة، حسب المادة 110، فإن الفقرة السادسة تقول: "من ضمن التزامات الاتحادات المشاركة، حضور المؤتمر الصحفي بالإضافة إلى أي حدث ونشاط إعلامي ينظم من جانب الاتحاد الإفريقي".

ومن المنتظر أن تقوم لجان الاتحاد الإفريقي بدراسة المبررات التي تقدم بها الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، حيث قد يتم اتخاذ قرارًا بعقوبة مالية، في حالة عدم قبول مبررات منتخب مصر.

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