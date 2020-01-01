بعد غياب طويل .. هازارد يعزز هجوم ريال مدريد أمام سوسييداد

زيدان يتلقى دفعة معنوية هائلة قبل بدء مرحلة الحسم في الموسم

أكدت جُل المصادر المقربة من ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر الاستعانة بالنجم البلجيكي إدين هازارد في المباراة المقبلة، المقرر لها مساء بعد غد الخميس أمام ريال سوسييداد في الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وابتعد القادم من تشيلسي الصيف الماضي، عن الملاعب أكثر من 70 يومًا، وذلك بداعي الإصابة التي ألمت به أثناء مشاركته أمام باريس سان جيرمان في قمة المرحلة قبل الأخيرة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن المدرب الفرنسي استقر على قرار إشراك صاحب الـ28 عامًا في مباراة الكأس، وذلك بعد تأخر عودته في الوقت المناسب، حيث كانت الجماهير تنتظر عودته قبل مباراة ديربي السبت الماضي ضد أتلتيكو مدريد، إلا أن زيزو فَضل عدم المخاطرة بالجالاكتيكوس.

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ولفت المصدر إلى أن المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا سيبدأ في تجهيز هازارد، بمنحه دقائق أكثر من مباراة لأخرى، ليكون في أفضل حالاته البدنية والفنية قبل صدام مانشستر سيتي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكلف إدين خزينة اللوس بلانكوس ما يزيد عن 100 مليون يورو، مع ذلك لم يشارك سوى في 13 مباراة رسمية، وكذا اكتفى بهدف يتيم في غرناطة في الدوري الإسباني وصناعة اثنين، واحد في نفس المباراة والآخر لتوني كروس في نزهة جالطة سراي في دوري الأبطال.

وكانت إصابة نوفمبر الماضي، هي الثانية لهازارد مع الريال، بعد الانتكاسة الأولى التي ألمت به قبل ضربة بداية الليجا، وعلى إثرها ابتعد عن أول 4 مباريات في الموسم.

وسيكون أمامه أربعة أشهر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في موسمه الأول، منها ليثبت أحقيته في الذهاب إلى "سانتياجو بيرنابيو"، وأيضًا لمساعدة الفريق في تحقيق أهدافه مع الحفاظ على سلسلة اللا هزيمة في الدوري الإسباني، والتي وصلت حتى الآن لـ21 مباراة بدون خسارة.

ويحتل الريال صدارة الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الغريم الأزلي برشلونة.