بعد غياب طويل - رابيو يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

الغموض مستمر حول مستقبل لاعب الوسط الفرنسي هذا الموسم

عاد لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو مرة أخرى لتدريبات باريس سان جيرمان، بعد غياب استمر لأسابيع طويلة.

رابيو تم تجميده في باريس هذا الموسم، لرفضه تجديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو القادم.

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العديد من التقارير أكدت أن أيام رابيو معدودة، وسيرحل في الصيف لريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس.

اللاعب تواجد اليوم الأربعاء في مران باريس، رغم كل التكهنات المحيطة حول سلوكه بالنادي الفرنسي.

ويأتي ذلك بعد تسجيل إعجابه بمقطع فيديو لباتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، وهو يسخر من باريس عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وازداد الوضع تأزماً عقب مقطع آخر انتشر لرابيو وهو في أحد الملاهي الليلية، في نفس ليلة وداع باريس للأبطال من دور الـ16.

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وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن وجود رابيو بالمران، لا يعني أنه سيتواجد مع فريق المدرب توماس توخيل عندما يلاقي ليل بالدوري الفرنسي الأسبوع القادم.

ويبقى مستقبل رابيو غامضاً حتى الآن، حيث استقر اللاعب على عدم التجديد لناديه الحالي، ولكنه لم يقرر وجهته القادمة.

يذكر أن آخر مباراة لعبها رابيو مع باريس، كانت في 11 ديسمبر الماضي أمام النجم الأحمر الصربي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.