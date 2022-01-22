بعد غياب ثلاث سنوات .. مانشيني يعيد بالوتيلي للمنتخب الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن استدعاء المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطالي للنجم ماريو بالوتيلي لتمثيل الفريق من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو"، والذي أكد أن مانشيني قرر أن يعيد بالوتيلي خلال التوقف الدولي المقبل.

العودة ستكون الأولى لبالوتيلي منذ ثلاث سنوات، حيث غاب طوال تلك الفترة عن تمثيل بطل كأس الأمم الأوروبية.

وكان آخر ظهور لبالوتيلي في سبتمبر من عام 2018 عندما تعادل المنتخب الإيطالي مع نظيره البولندي في دوري الأمم الأوروبية بهدف لمثله.

ويعود آخر أهداف بالوتيلي الدولية إلى مواجهة المملكة العربية السعودية الودية في مايو من العام نفسه، عندما فاز المنتخب الإيطالي بهدفين لهدف.

ولن تكون تلك هي المرة الأولى التي يعمل فيها بالوتيلي رفقة مانشيني، حيث رافقه في مانشستر سيتي وإنتر من قبل وشهدت علاقتهما الكثير من الأحداث.

جدير بالذكر أن المواجهة الرسمية المقبلة للمنتخب الإيطالي ستكون أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.







