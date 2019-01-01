بعد غلق سوق الانتقالات.. 112 أجنبيًا في الدوري السعودي

منافسة قوية بين الأندية في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتهى أمس السبت سوق الانتقالات الصيفية الخاص بالدوري السعودي للمحترفين، بإبرام الكثير من الصفقات المميزة للأندية استعدادًا للمنافسة على اللقب.

وتسعى أندية القمة في الموسم الجديد المنافسة على اللقب والفوز به، أو الحصول على مراكز تأهلهم إلى بطولة دوري أبطال آسيا.

ونستعرض معكم خلال السطور التالية اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي بالموسم الحالي، والذي بلغ عددهم 112 لاعب.

الهلال

كارلوس إدواردو – عمر خربين – أندريه كاريلو – هيون سو – جوميس – جيوفينكو – كويلار

الأهلي

عمر السومة – لوكاس ليما – يوسف البلايلي – جوزيف دي سوزا – ساريتش – دجانيني – زوكانوفيتش

النصر

عبدالرزاق حمدالله – أراوجو بيتروس – مايكون – نور الدين إمرابط – براد جونز – أحمد موسى – فيكتور جوليانو

الاتحاد

فلانويفا – لويس خيمينيز – مروان دا كوستا – كريم الأحمدي – فيتشو – بريجوفيتش – رومارينيو

الشباب

فاروق بن مصطفى – جمال بلعمري – ألفريد نداي – سيبا – أسبريلا – جوانكا – صوماليا

الفيحاء

روني فرنانديز – عامر شفيع – جيجي باروس – رافائيل أسيس – أنجيلو نيتو – سامويل أوسو – أرسينيو مارتينيز

الوحدة

مصطفى زغبة – بوتيا – شافيز – كرايج جودوين – جيليرمي – نياكاتي – أنسيلمو

التعاون

تاوامبا – هيلدون – كاسيوس – نيلدو بيترولينا – ساندرو – ريكاردو ماتشادو – سيدرك أميسي

الفيصلي

إيجور روسي – لويس جوستافو – خالم هايلاند – ويليام ألفيس – يوسف الجبلي – رافائيل دا سيلفا – روني بونيفاسيا

أبها

سعد بقير – منير المحمدي – فانيفا أندرياتسيما – روبن جابرييل – كريم العواضي – مهدي تاهرات – أمين عطوشي

الاتفاق

سليمان دوكارا – روجيريو – أسامة حدادي – سيدريك يامبيري – رايس مبولحي – فيليب كيش – نعيم السليتي

الرائد

عز الدين دوخة – أرنود ديوم – جلال الداودي – محمد فوزير – بالوميكي – ماركو بيريز – جهاد الحسين

الفتح

جانوتا – ماتياس أجوريجاري – ميتشيل فريدي – مروان سعدان – كوفال – عبدالقادر الوسلاتي – أندريا ألميدا

العدالة

علي عبدالعزيز القيشي – مانداو – أيمن المثلوثي – ميدوين – أندريا – يوسف الفوزاعي – أليو سيسه

ضمك

زيزنهو – أوبان كواكو – جورجي فليبي – زكريا حدراف – رحماني شمس الدين – بابكر سار – محسن ياجور

الحزم

كارلوس ستراندبيرج – موراليها – إدريس فتوحي – مليك عسله – إبراهيما تانديا – أليماو – إرنست أسانتي