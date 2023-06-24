لابورتا يقود برشلونة لسداسية!

حقق نادي برشلونة الفوز بستة ألعاب مختلفة، خلال الموسم الماضي، بالمنافسات الكبرى، رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلوجرانا.

ونجح برشلونة في تحقيق دوري الرجال والسيدات بكرة القدم، ورجال السلة، واليد، والهوكي، وكرة الصالات.

رغم نجاح لابورتا بتحقيق إنجاز السداسية المذهلة بالنادي، لكن لم يتمكن لاعب السلة الإسباني، نيكولا ميروتيك، بالاستمرار بالنادي بسبب الأزمات المالية.

فوفقًا لخطة الجدوى التي قدمها لابورتا لرابطة الدوري الإسباني، لن يتمكن نجم فريق السلة من البقاء مع البلوجرانا.

الجدير بالذكر أن، لن يتمكن برشلونة من التعاقد مع ليونيل ميسي، بسبب الأزمة المالية للنادي.