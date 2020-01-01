بعد عبد الكريم وعفيف .. لاعب ثالث من السد يحلم بالهلال

ثالث لاعب في السد القطري يعلن رغبته في الانضمام للهلال السعودي.

أكد سعد الشيب، حارس مرمى نادي السد القطري، على أنه لا يمانع في اللعب بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك حان الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة القادمة.

الشيب قال خلال تصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "في حال رحيلي عن السد، سأنتقل إلى فريق كبير، نظرًا لتواجدي مع نادي كبير خلال الوقت الحالي".

واختار سعد الشيب الهلال السعودي للانضمام له حال الرحيل عن السد القطري.

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حارس السد تابع: "النصر والأهلي والشباب والاتحاد، أندية كبيرة في السعودية، ولها جمهور كبير ما شاء الله تبارك الله".

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وكان سعد الشيب قد حصل على لقب أفضل حارس مرمى في بطولة كأس أمم آسيا 2019، بعد قيادة منتخب قطر للتتويج بالبطولة القارية، حيث قدم مستوى مميزًا.

ويشهد الدوري القطري حاليًا توقفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حرصًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وكان ثنائي السد القطري، أكرم عفيف وعبد الكريم حسن، قد أبديا رغبتهما في الانتقال لصفوف نادي الهلال، في حال الرحيل عن فريقهما.