بعد عام ونصف من الغياب .. راموس دخل القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا

أداء راموس مع باريس سان جيرمان قد يؤمن له العودة بعد غياب طويل إلى منتخب إسبانيا.

بعد عام ونصف من الغياب عن قائمة منتخب إسبانيا، أصبحت عودة سيرخيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان إلى "لا روخا" أقرب من أي وقتٍ مضى.

راموس لعب آخر مباراة له مع منتخب إسبانيا في 31 مارس 2021 ضد كوسوفو، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2022، ومنذ ذلك الحين حالت الإصابات وتراجع المستوى دون عودة قائد "لا روخا" إلى الفريق.

ومع عودة راموس إلى المشاركة بصورة طبيعية مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، بعد موسم أول في "حديقة الأمراء" سيطرت عليه الإصابات، فإن اللاعب على وشك العودة من جديد إلى قائمة إسبانيا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن راموس قد دخل بالفعل في القائمة الأولية التي وضعها لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، استعدادًا لمباراتي سويسرا والبرتغال في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومع تراجع مستوى معظم المدافعين الإسبان في الموسم الحالي، فإن عودة راموس إلى "لا روخا" تبدو مرجحة جدًا.

صحيح أن تواجد اسم راموس في القائمة الأولية ليس ملزمًا بعودته إلى منتخب إسبانيا، لكنه يعطي مؤشرًا هامًا للغاية على أنه قد دخل بالفعل في خطط لويس إنريكي.

وأن يأتي ذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022، فإنه يعني أن راموس قد يحقق حلمه بلعب مونديال جديد في مسيرته قبل الاعتزال.