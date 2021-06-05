بعد عام من تصريحاته الجدلية .. جيرو يرد على بنزيما الـ "فورمولا 1"

كريم بنزيما سخر من جيرو قبل عام واحد فقط، والآن نجم هجوم فرنسا يرد عليه.

رد النجم الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب فريق تشيلسي على تصريحات مواطنه كريم بنزيما التي أدلى بها قبل حوالي عام من الآن عن المقارنة بين الثنائي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيرو في مقابلة صحفية مع "لو فيجارو"، وأكد خلالها إنه وضع الأمر خلف ظهره بالفعل.

وقال جيرو: "لا يوجد أي داعي لمواجهتي بتصريحات كريم بنزيما السابقة، تلك الكلمات عندما قالها جعلتني ابتسم أكثر من أي شيء آخر".

وأضاف: "في ذلك الوقت اتخذت كلمات كريم بتفهم كبير والأمر مر دون مشاكل، والآن أفهمها بشكل أكبر وأوضح".

وأردف: "أضع نفسي مكان بنزيما، ليس من السهل العودة بعد كل ما حدث، عليك أن تتعلم كيف أن تسامح وألا تحمل أي ضغينة، إيماني يسمح لي بذلك".

وأكمل: "لو فزنا ببطولة كأس الأمم الأوروبية سأذهب مع بنزيما إلى ساحة سيارات كارتينج ونأخذ بعض الصور".

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وأنهى كلماته: "قابلته بعد تصريحاته في مواجهة ريال مدريد مع تشيلسي، وتحدثنا بشكل ودي لمدة خمس دقائق، الآن نضع كل تركيزنا على مساعدة فرنسا".

وكان بنزيما قد قال عن المقارنة بينه وبين جيرو: "الدولي الفرنسي قال "المقارنة مع جيرو؟ لا يمكننا أن نخلط فورمولا 1 مع سيارات الألعاب، أنا لطيف هنا. أنا أعلم أنني فورمولا 1".

جدير بالذكر أن فرنسا تفتح مشوارها في كأس الأمم الأوروبية في مواجهة ألمانيا في الـ15 من شهر يونيو الجاري.