بعد ظهور النتائج الأولية .. سلمان الفرج يخضع لفحص جديد

اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة الأمس أمام أيسلندا

أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي يوم أمس تعرضه لكدمة في الكتف من المتوقع ألا تُبعده كثيرًا عن التدريبات.

نجم وسط الهلال كان قد أقلق الجميع حول حالته الصحية حين غادر مباراة الأخضر الودية أمام أيسلندا أمس للإصابة، والتي انتهت بفوز رفاقه بهدف وحيد سجله سعود عبد الحميد.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي فضل إجراء فحص دقيق بأشعة الرنين المغناطيسي للتأكد من التشخيص النهائي للإصابة قبل تحديد مدة علاج اللاعب وغيابه عن المران.

وقد أجرى الفرج الفحص بالفعل في إحدى مشافي أبو ظبي الخاصة ليلة أمس الأحد ويُنتظر أن تظهر النتائج اليوم الإثنين.

المنتخب السعودي يتواجد في أبو ظبي حاليًا حيث يُقيم معسكره التدريبي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد خاض 4 مباريات ودية آخرها أمس أمام أيسلندا.

الأخضر سيُواجه بنما الخميس القادم في الإمارات ثم يعود إلى الرياض حيث سيتدرب عصرًا لعدة أيام قبل مواجهة كرواتيا وديًا في الـ16 من نوفمبر الجاري ومن ثم سيتوجه مساء نفس اليوم إلى الدوحة حيث ستنطلق بعد 4 أيام بطولة كأس العالم.