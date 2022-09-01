بعد طول انتظار.. برشلونة يفسخ عقد مهاجمه!

أعلن مهاجم فريق برشلونة الإسباني، مارتين برايثوايت، إنهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني اليوم، حيث شكر الجماهير والنادي على الدعم الذي تلقاه.
وكان المدرب تشافي هيرنانديز قد أبلغ برايثوايت منذ مدة أنه خارج حساباته، لكن النجم الدنماركي كان يحاول إثبات نفسه والاستمرار مع البلوجرانا.
وجاء فسخ التعاقد حاليًا في مصلحة برشلونة الذي يريد توفير الأموال من خلال تخفيض فاتورة الرواتب وذلك لإمكانية ضم ماركوس ألونسو في الساعات القادمة وتسجيله في قائمة الفريق.
ماذا عن رحيل برايثوايت؟
أمام النجم الدنماركي ساعات قليلة للعثور على صفقة انضمام لفريق جديد في الدوريات الأوروبية الكبرى قبل انتهاء فترة الانتقالات.
It’s been an honour to represent this club. I have always given my best for the fans and the club and I will forever be grateful for the support shown 🙏🏾 pic.twitter.com/DUMW8zk6AJ— Martin Braithwaite (@MartinBraith) September 1, 2022
وأوضح الصحفي فابريتسيو رومانو أن برايثوايت قد ينتقل إلى فريق إٍسبانيول، غريم برشلونة في كتالونيا.
حيث قال: "مارتين برايثوايت يخضع الآن لفحوصات طبية مع إسبانيول حيث سيوقع إنهاء عقده مع برشلونة في وقت لاحق اليوم".
Martin Braithwaite is now undergoing medical tests with Espanyol as he will sign his contract termination with Barcelona later today. 🚨🔵 #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022
Braithwaite will sign with Espanyol on a three year deal, June 2025. pic.twitter.com/d4k2y3Zzp4
وواصل: "سيوقع برايثوايت مع إسبانيول في صفقة مدتها ثلاث سنوات، يونيو 2025".
حل لأزمة برشلونة
في الوقت الحالي تسير المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي من أجل ضم الظهير الأيسر ماركوس ألونسو وبالتالي فإن خروج مارتين يسهل على النادي تخفيض فاتورة الرواتب من أجل ضم النجم الإسباني وتسجيله.
كما أن التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية رحيل المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى البلوز ضمن صفقة ألونسو.
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