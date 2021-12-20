بعد طرده من دوري المؤتمر .. توتنهام يدرس تقديم شكوى للاتحاد الأوروبي

كشفت تقارير صحفية عن نية نادي توتنهام لتقديم شكوى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد استبعاده من بطولة دوري المؤتمر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر أن مباراة توتنهام الإنجليزي ورين الفرنسي بدوري المؤتمر الأوروبي، لن يتم لعبها، وإحالة حالة المباراة اللجنة التأديبية بالاتحاد.

واعتبرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن توتنهام خاسر في مباراة رين التي لم يلعبها بنتيجة 3-0، ما يعني أنه خارج البطولة.





كيف كان رد توتنهام على ما حدث؟



بحسب ما نشرت "ديلي ميل" فإن النادي يفكر في اتخاذ إجراء قانوني بسبب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإبعاده عن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وأشارت إلى أن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي بمنح رين الفوز 3-0، وقد علق أنطونيو كونتي الأسبوع الماضي وقال إنه سيكون من غير العدل أن يخسر فريقه المباراة بالنظر إلى الظروف المحيطة بالتأجيل في 9 ديسمبر.





ماذا حدث مع توتنهام؟



النادي الإنجليزي كان قد أعلن عن عدم إقامة مباراة الفريق أمام رين، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفريق اللندني.

وهو الأمر الذي وافق عليه "يويفيا" لكن فشل توتنهام ورين في إيجاد موعد مناسب لإعادة خوض المباراة، جعل الاتحاد الأوروبي يقوم بإحالة المباراة إلى للجنة التأديبية بالاتحاد لإتخاذ القرار.

وبحسب "ديلي ميل" فإن توتنهام قبل أيام كان قد قدم طلبًا من رابطة الدوري الإنجليزي لتأجيل مواجهتهم المقررة ضد ليستر يوم الخميس الماضي من أجل لعب المباراة ضد رين، لكن لم يحدث الأمر في النهاية.

ليس هذا فحسب، وأنه أيضًا كان مستعدًا أيضًا للتخلي عن ميزة الأرض ولعب المباراة التي كان من المقرر أن تقام على ملعب "توتنهام هوتسبير الجديد" في فرنسا.

توتنهام كان يحتاج للفوز من أجل احتلال المركز الثاني في المجموعة، والتأهل إلى الدور التالي في البطولة إلى جانب رين صاحب الصدارة.

في النهاية، قررت اللجنة التأديبية اعتبار رين فائزًا بنتيجة 3-0 وبالتالي يودع توتنهام البطولة من دور المجموعات.



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