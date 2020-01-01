بعد طرده أمام إسبانيول | هل يخسر برشلونة جهود دي يونج في السوبر الإسباني؟

دي يونج حصل على بطاقة حمراء أمام إسبانيول

تعرض فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، إلى الطرد في مباراة إسبانيول بديربي كتالونيا لتكون أول بطاقة حمراء يحصل عليها خلال مسيرته الاحترافية.

برشلونة تعادل بهدفين لمثلهما أمام إسبانيول ليتساوى في النقاط مع ريال مدريد لكنّه متصدر بفارق الأهداف.

وتأتي البطاقة الحمراء قبل أيام من لقاء برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني والذي يُقام يوم الخميس المقبل في المملكة العربية السعودية، فهل يغيب دي يونج عن المواجهة؟

جمهور برشلونة بالطبع قلقًا من إمكانية غياب اللاعب لكون أرتور يعاني من إصابة وكارليوس آلينيا رحل إلى ريال بيتيس كما أنّ موقف أرتورو فيدال غير واضح ومستوى إيفان راكيتيش غير مبشر.

الإجابة هي أنّ دي يونج لن يغيب عن البطولة، لأن لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا تتعامل مع البطولات المحلية وكأنها منافسة واحدة بل كل بطولة على حدة، فبالتالي لن يشارك صاحب الـ 22 عامًا أمام غرناطة في الجولة 20 من الليجا.

وتأكيدًا على ذلك، فإن لوكا مودريتش الذي تعرض للطرد في لقاء أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني في 2014 لم يغب عن مباريات الدوري ولكن اضطر للانتظار حتى 2017 ليخرج من قائمة النادي الملكي حينما لعب السوبر أمام برشلونة في مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو".

جدير بالذكر أنّ دي يونج هو أول هولندي يحصل على بطاقة حمراء مع برشلونة منذ إيدجر ديفيدز في 2004.