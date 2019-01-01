بعد ضم جيمس وبيساكا - ماذا يحتاج مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات؟

لا يسعنا الرهان سوى على بناء قائمة جيدة صالحة لجميع الاستخدامات، فهناك أمور بديهية لا علاقة لها بالتشكيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

إجابة هذا السؤال ليست بتلك السهولة حقاً، شأنه شأن أي سؤال آخر في مانشستر يونايتد منذ اعتزال سير أليكس فيرجسون، فيرجسون نفسه بات سؤالاً متفرعاً لا يسهل إجابته للأمان..

الكثير من الشواهد على بناء خاطئ لعدة مواسم، بدءاً من ديفيد مويس وصولاً إلى تفضيل أولي جونار سولشار على ماوريسيو بوتشيتينو فقط لأن الأول لعب للنادي من قبل.

هذا ما ترتب أصلاً على إبقاء مدرب في بداية الموسم لم يكن لديه أي مشكلة أو عيوب، اللهم إلا دفاعه أمام الفرق الصغيرة، وعدم حصوله على ما يريد من انتقالات في موسمه الأخير، وشكواه العلنية من ضعف القائمة وصولاً إلى اعتبار التأهل لدوري أبطال أوروبا معجزة..

سولشار بدوره حقق معجزتين، أعاد يونايتد للأربعة الكبار، ثم هوى به وفقد فرصته رسمياً بالتعادل مع فريق هبط في ابريل الماضي، يا لتلك الفوضى حقاً.. لا يوجد ما يعفي جوزيه مورينيو من مسئوليته أبداً، كما يحاول الترويج الآن، ولكن وجود نواقص في القائمة؟ هذا كان واضحاً للغاية، ولا يزال واضحاً بل ويزداد وضوحاً مع مرور عام إضافي.

كنا نود البحث عن خطة ثابتة يتم بناء الفريق عليها بشكل رئيسي، ولكن سولشار قد اختبر العديد من الرسوم، ونظراً لعدم وضوح أسلوبه التدريبي بشكل قاطع حتى وهو مدرب يونايتد لآخر 6 أشهر، لا يسعنا الرهان سوى على بناء قائمة جيدة صالحة لجميع الاستخدامات، فهناك أمور بديهية لا علاقة لها بالتشكيل..

أولاً ينبغي على مانشستر يونايتد حسم موقف حارسه ديفيد دي خيا، كفى إجباراً له على البقاء إن أراد الرحيل، فهو يستحق بعد كل ما قدمه للنادي، ولنأمل أن يكون شيئاً أفضل من كيلور نافاس، قل ما شئت عما قدمه مع ريال مدريد، اعتبره خارقاً أو سيئاً للغاية، في النهاية الكوستاريكي ما كان ليصمد طويلاً مع هذا الدفاع..

في تلك الحالة سيرجيو روميرو يظل بديلاً جيداً، ولكن العالم لا يزخر بالكثير من حراس القمة، ويونايتد الذي سيخوض الدوري الأوروبي لن يكون مغرياً لأغلبهم.. في تلك الحالة قد يضطر الشياطين للجوء للمستوى التالي، جوردان بيكفورد مثلاً.

انتقالاً إلى الخط الأوضح، مبدئياً يونايتد نجح في التعاقد مع ظهير أيمن وبحاجة ماسة لمدافع ، فالنسيا حاول قدر استطاعته وها قد رحل، الكل قد اكتفى من الأشلي يونج حتى الآن، لا أمل ولا فائدة في وجود جونز وسمولينج، حتى روخو فشل في إيجاد مستوى ثابت هنا بفضل الإصابات في الأغلب الأعم.

ما يمكن البناء عليه في الخط الخلفي ليونايتد هم لينديلوف وبايلي ودالوت وشو، ما يعني أنك بحاجة لما لا يقل عن 3 صفقات حقيقية في تلك المراكز، يمكن تسيير الأمور باثنتين ولكن استمرار تجاهل تلك النقطة سيكون مكلفاً للغاية، انظروا لليفربول قبل وبعد فان دايك.

إن صحت شائعات رحيل كانسيلو عن يوفنتوس سيكون خياراً ممتازاً ولكن هذا ليس وارداً بالفعل، أليكس ساندرو على الطرف الآخر أكثر قابلية للرحيل مع تقدم عمره وإغراء رواتب البريميرليج عن الكالتشيو إجمالاً، كاليدو كوليبالي هو أفضل خيار في قلب الدفاع مهما كان مكلفاً، الأمر بات يستحق..

يمثل خط الوسط مشكلة أكبر في ظل رحيل أندير هيريرا والتراجع المخيف في أداء نيمانيا ماتيتش، ما يتركك لفريد متكرر الأخطاء القاتلة وسكوت مكتوميناي، لاعب واعد ومبشر ولكن لا يمكنه حمل الأمور وحده، وصولاً إلى القضية الأهم والأولى بالحسم في صفوف الشياطين الحمر: بول بوجبا.

شخصية بوجبا كشفت وجهها الأسوأ وانتهى الأمر.. إن كان يريد الرحيل إلى ريال مدريد فليذهب، إن كان الأمر مجرد زيادة في الراتب قد لا يكون هناك بأس بذلك، ولكن إن وضع إصبع النادي تحت فكيه فليذهب إلى صاحب العرض الأعلى والأكثر جدية قبل أن تتفاقم الكارثة داخل غرفة الملابس.

من هنا قد نضطر للبحث عمن يعوضه، ولكن بشكل رئيسي، الفريق بحاجة لقاطع كرات مميز يدعمه ماتيتش من مقاعد البدلاء في أيامه الأخيرة، وبحاجة لإيجاد عرض جيد لخوان ماتا أيضاً، فالإسباني لن يعود أبداً إلى سابق عهده.

وأخيراً الأمر يقل تعقيداً بعض الشيء في الصف الأمامي، فلدينا لينجارد ومارسيال ولوكاكو وراشفورد ولا توجد نية للتخلص منهم، إلا إن رغب أحدهم بالرحيل أمام أحد العروض المغرية، فقط أليكسيس سانشيز هو من سيحاول النادي التخلص منه جدياً، بعد اكتشاف الإدارة لمساوئ مضاعفة سقف الرواتب لأجل لاعب ليس ميسي أو رونالدو، ليظل الفريق بحاجة للاعب قادر على أداء مهمة الجناح بشكل كامل إذا لزم الأمر عوضاً عن اكتظاظ القائمة بالمهاجمين الصرحاء فقط.