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بعد صيام أكثر من عامين.. إينياكي ويليامز يسجل أخيرًا في سان ماميس

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Getty Images
إينياكي ويليامز يسجل أخيرًا في ليجا سان ماميس

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

سجل النجم الإسباني الصاعد إينياكي ويليامز هدفًا في شباك نادي إشبيلية، ليكسر صيامه عن التسجيل في ملعب سان ماميس على مستوى بطولة الدوري.

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وكان أتليتيك بيلباو قد أنهى شوط المباراة الأول أمام إشبيلية متقدمًا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي تلعب بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الليجا.

وسجل هدف أسود الباسك الوحيد إينياكي ويليامز في حدود الدقيقة الثالثة والعشرين، ليكسر صيامه عن التسجيل في هذا الملعب في الليجا.

وامتد صيام ويليامز عن التسجيل في ملب سان ماميس في إطار الليجا إلى أكثر من عامين، حيث يرجع تاريخ آخر أهدافه هنام إلى ديسمبر 2016.

وكان الهدف الأخير لويليامز في سان ماميس على مستوى بطولة الدوري في مرمى نادي إيبار، وبدأ بعدها سلسلة الصيام عن التهديف.

يذكر أن إينياكي ويليامز كان قد شارك مع إشبيلية لأول مرة عام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو أحد أهم لاعبي الفريق الباسكي.

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