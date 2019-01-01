بعد صفعة جديدة من كريستيانو رونالدو - ماذا قال سيميوني عن هداف دوري الأبطال؟

سيميوني اعترف بقيمة رونالدو في تصريحات سابقة تعرف عليها.

ودّع نادي أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بعد الخسارة 3-2 مجموع المباراتين أمام يوفنتوس.

الروخي بلانكوس لم يستطع الحفاظ على تقدمه ذهابًا بثنائية نظيفة ليسقط في فخ الهزيمة بثلاثية في العام الذي يستضيف فيه "واندا ميتروبوليتانو" نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعادت صحيفة "آس" الإسبانية نشر تسجيلًا مسربًا لحوار بين دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، مع مساعده مونو بورجوس أثناء بطولة كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

وسأل مساعد التشولو عن رأيه في المقارنة بين ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، وكريستيانو رونالدو، أسطورة البرتغال، ليجيب بقوله إنّ البرغوث جيد لأنّه يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين حوله.

وخرج المدرب الأرجنتيني يوضح رأيه بعد ذلك بقوله: "لو يمكنني الاختيار بين ميسي وكريستيانو رونالدو بالطبع سأختار البرغوث ولا يوجد شك عندي في ذلك".

📁 معجم أوكسفورد للغة الإنجليزية

📂 Karma is a bitch

📕 العاهرة، سيميوني يُدرك جيدًا هذا الوصف خاصة بعد احتفاله وتصريحاته في مباراة الذهاب، ولم يعلم جيدًا أن رونالدو سيُلقنه درسًا لن ينساه👌



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/2que6WYVko — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وأوضح: "بالطبع رونالدو لاعب رائع ويستطيع التأقلم في أي فريق، ولكن ميسي محاطًا بمجموعة جيدة من اللاعبين هو الأفضل في العالم على الإطلاق".

رونالدو توهج أمام أتلتيكو وسجل هاتريك ليقود يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.