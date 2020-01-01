بعد شفائه من كورونا .. ماريانو يخضع لعملية جراحية في حلقه

ريال مدريد يعلن خضوع نجمه ماريانو دياز لعملية جراحية في حلقه بعد فترة قصيرة من شفائه من فيروس كورونا

أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي خضوع ماريانو دياز لعملية جراحية في الحلق بسبب التهاب اللوزتين، وذلك تحت إشراف الفريق الطبي بالنادي.

وكان ماريانو دياز قد عاد من أجازة ما بعد نهاية الدوري الإسباني وما قبل الاستعداد لإقصائيات دوري أبطال أوروبا مصابًا بفيروس كورونا.

وبعد شفائه بفترة قصيرة، بدأ يشعر اللاعب بمتاعب في حلقه تبين فيما بعد أنها أعراض التهاب اللوزتين وتحتاج إلى تدخل جراحي على الفور.

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ويبدو أن النجم الدومينيكاني ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد سيظل ضحية لسوء الحظ بصورة متلاحقة سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أنه من المفترض أن يبدأ اللاعب عملية التعافي من هذه اللحظة بعد نجاح العملية، ولكنه سيظل تحت الملاحظة الطبية.

ويستعد ريال مدريد لبدء الموسم الجديد في الدوري الإسباني، ولكن قد لا يستطيع النجم الدومينيكاني بدايته مع الفريق الملكي بسبب حاجته لبعض الوقت من أجل التعافي.

يذكر أن ماريانو دياز قد عانى كثيرًا في الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي لا يمتلك الثقة الكاملة في إمكانياته ولا يمنحه عددًا كافيًا من الدقائق.