بعد سنوات .. شاهد عيان يروي كواليس جديدة عن تمرد زعماء فرنسا

ويصف ما حدث بالهراء الكبير

عاد لاعب الوسط الفرنسي ماتيو فالبوينا بالذاكرة إلى الوراء تسع سنوات إلى الوراء، ليروي كواليس جديدة عن واقعة تمرد نجوم المنتخب على المدرب ريمون دومينيك في كأس العالم جنوب إفريقيا 2010.

وأثيرت ضجة على نطاق واسع في فرنسا آنذاك، فيما عُرف إعلاميًا "تمرد كنيسنا"، تلك البلدة التي شهدت تمرد خمسة من كبار المنتخب على المدرب، ردًا على طرد زميلهم المخضرم نيكولا أنيلكا من المعسكر.

وقاد هذا التمرد باتريس إيفرا، فرانك ريبيري، جيريمي تولالان، إيريك أبيدال وقبلهم أنيلكا، لتأتي العواقب وخيمة، بخروج الديوك من الدور الأول للمونديال الإفريقي.

وفي آخر ساعات الأربعاء، حل لاعب مارسيليا السابق ضيفًا على برنامج "كامي جامي" المذاع عبر (RMC)، وسُئل عن ذكرياته مع مشاركته الأولى مع فرنسا في كأس العالم 2010، فأجاب "ما أتذكره أنني كنت حديث العهد مع المنتخب، ولم أكن أعرف دوري".

وأضاف "ما زالت أشعر بالضيق مما حدث. بالطبع ما حدث كان هراء على مستوى كبير، وكأننا لم نكن ندرك أن هناك دولة بأكملها تنتظرنا".

وتابع "شعرت بكل ذلك، وإلى الآن لا أجد كلام أقوله، إنه لأمر صعب عندما تكون تريد اتخاذ قرار بمفردك، حتى والدي قال لي أنني مجنون. لا شك أبدًا أنه كان خطأ المجموعة بأكملها، وكانت كارثة، وآنذاك كنت أقول لنفسي أنني لن أعود مرة أخرى لفرنسا".

الجدير بالذكر أن فالبوينا/35 عامًا/ يلعب الآن لنادي أولمبياكوس اليوناني، وذلك بعد تجربة لا بأس بها مع فناربخشة التركي، دامت عامين في الفترة بين عامي 2017 و2019.