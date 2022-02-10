بعد زوما .. نجم بايرن متهم بالإساءة إلى حيوانه!

يبدو أن ما حدث من الفرنسي كورت زوما مدافع نادي وست هام الإنجليزي مع قطته قد فتح الباب أمام الكشف عن عدد من قضايا الإساءة إلى الحيوانات من قبل النجوم.

المدافع الفرنسي كان قد ضرب قطته بشكل سيئ للغاية، ما أدى إلى عدد من الغرامات على زوما، وفسخ عقد رعايته من قبل شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية.

توماس مولر كان أحدث النجوم الذين تلقوا انتقادات بسبب الإساءة إلى الحيوانات الخاصة بهم في الآونة الأخيرة.

ماذا حدث؟

وحسب موقع "t-online" الألماني تلقى توماس مولر نجم نادي بايرن ميونخ الألماني وزوجته ليزا انتقادات شديدة من منظمة "PETA" لحماية حقوق الحيوانات، بعد إصابة حصانهما "دافي".

ويدير مولر وزوجته مزرعة لتربية الخيول، لأغراض التزاوج والترويض والسباقات.

ماذا قال مولر؟

وكتب مولر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "الفحل دافي انزلق بشكل مؤسف في قاعة التزيين خلال أول محاولة اختبار للتحضير لموسم التكاثر، وسقط بقوة على جانبه".

وأضاف مولر: "عانى الحصان من إصابة في منطقة الحافر تتطلب الراحة الكاملة، وسيعود لكامل عافيته خلال الأسابيع القليلة القادمة".

ما هي الانتقادات التي وجهت إلى مولر؟

وحسب الموقع الألماني، انتقدت جانا هوجر الأخصائية في منظمة حماية الحيوانات الحادث.

وكتبت في بيان: "من القاسي أن يقوم من يسمون أنفسهم بمحبي الخيول بإجبار الحيوانات التي في رعايتهم على التزاوج غير الطبيعي، من أجل جني أكبر قدر ممكن من الأرباح".

وأضاف البيان: "تحت إشراف ليزا وتوماس مولر، كان من الممكن تجنب الحادث المؤسف وغير الضروري".

وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان مولر سيتلقى عقابًا على الحادث الذي وقع للحصان، أم سيمر الأمر مرور الكرام.

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