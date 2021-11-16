بعد رفض تشافي .. كوتينيو يحسم قراره بشأن مستقبله مع برشلونة

حسم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو قراره بشأن مغادرة برشلونة في يناير بعد ظهور تقارير تفيد خروجه من حسابات تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد للبلوجرانا.

العديد من التقارير قالت مؤخرًا أن تشافي أبلغ إدارة النادي الكتالوني بأن كوتينيو خارج خططه ويفضل رحيله وهو الأمر الذي لم تمانعه إدارة البرسا.

برشلونة خلال الصيف الماضي حاول أكثر مرة التخلص من البرازيلي

، إلا أن راتبه الضخم بالإضافة إلى تراجع مستواه، منع الأندية من التقدم لضمه.





ما هو موقف كوتينيو من الرحيل؟



بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن كوتينيو لا ينوي مغادرة برشلونة في يناير ويريد أن يستمر حتى نهاية الموسم.



وأضافت أن اللاعب يرى أن خروجه في يناير لن يجعله يحصل على الانتقال المرغوب ويريد الانتظار حتى الصيف للوصول إلى حل يناسب جميع الأطراف.



كيف يرى تشافي كوتينيو؟



وفقًا لـ "le10sport" الفرنسية، فإن تشافي قرر الاستغناء عن خدمات كوتينيو ويرى أن اللاعب لا يتناسب مع خططه في برشلونة.

موقف برشلونة من اللاعب كان واضح منذ الصيف، بسبب راتبه الكبير بالإضافة إلى فشله في الظهور بالمستوى المنتظر، لدرجة أنه خرج معارًا إلى بايرن ميونخ في الموسم قبل الماضي، لكنه فشل أيضًا في استعادة مستواه.

كوتينيو كان قد انضم إلى برشلونة في يناير 2018، قادمًا من ليفربول مقابل 135 مليون يورو + إضافات، وخاض مع الفريق الكاتالوني 101 مباراة وسجل 24 هدفًا وصنع 14.

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