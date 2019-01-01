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بعد رفض بيتيس شراءه.. لو سيلسو في محادثات مع ميلان وريال مدريد

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ريال مدريد وميلان أبرز المهتمين بخدمات نجم باريس سان جيرمان المعار لريال بيتيس لو سيلسو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ذكرت عدة صحف إيطالية أن ميلان دخل على الخط مع ريال مدريد من أجل خطف النجم الشاب الأرجنتيني لو سيلسو من باريس سان جيرمان.

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وكان ريال مدريد قد أبدى اهتمامًا بلاعب الوسط الشاب في الأيام القليلة الماضية تزامنً مع تولي المدرب زين الدين زيدان قيادته من جديد.

ويلعب لو سيلسو حاليًا مع نادي ريال بيتيس الإسباني، حيث انضم له في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

وحسب المصادر فإن ريال بيتيس لن يلجأ إلى تفعيل بند أحقية الشراء الموجود في عقد لو سيلسو مقابل 20 مليون يورو، ما يعني عودته لنادي العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل.

وعلى ذلك، فإن ريال مدريد سيحاول التفاوض مع الفريق الباريسي في الصيف المقبل من أجل الحصول على خدمات الموهبة الشابة، نفس ما سيقوم به ميلان.

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يذكر أن لو سيلسو كان قد قدم أداء كبيرًا مع المدرب كيكي سيتيان هذا الموسم في ريال بيتيس، ولكن عدم قدرة النادي الأندلسي على تحمل تكاليف الصفقة هي من ستعطل من إتمام شراء اللاعب بنهاية إعارته.

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