بعد رفض احتجاج مشاركة حمد الله .. لجنة الانضباط تتجاهل الرائد

الرائد متمسك بالحصول على نقاط مباراة الاتحاد كاملة

أكدت تقارير إعلامية، على أن نادي الرائد خاطب لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي أكثر من مرة، من أجل الحصول على حيثيات رفض الاحتجاج المقدم بسبب مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله في مباراة الاتحاد، ولم يجد ردًا.

لماذا طالب الرائد بنقاط مواجهة الاتحاد؟

الاتحاد حل ضيفًا على الرائد في البريدة واستطاع العودة إلى جدة بالنقاط الثلاثة بفضل هدف أحمد حجازي في الشوط الثاني من اللقاء.

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Shahid Shahid

وبدأ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله المباراة بعد رفع الإيقاف عنه مؤقتًا حتى البت نهائيًا في شكوى النصر ضده بواسطة مركز التحكيم الرياضي السعودي.

الرائد في شكواه احتج في مشاركة حمدالله بحجة أنه موقوف وطالب باحتساب اللقاء لصالحه اعتباريًا، لكن القانوني أحمد الشيخي أكد عدم إمكانية حدوث ذلك أبدًا.

وبعدها تم رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الرائد بشأن الحصول على نقاط المباراة كاملة.

لجنة الانضباط تتجاهل الرائد

كشف برنامج "برة الـ18" المذاع على قناة SBC الفضائية، عن مخاطبة نادي الرائد للجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، للحصول على حيثيات القرار ولكن لم يتم الرد.

وقال مقدم البرنامج: "وفقًا لمصادرنا، فإن نادي الرائد خاطب لجنة الانضباط أكثر من مرة، للحصول على حيثيات قرار رفض احتجاج مشاركة حمد الله في مباراة الرائد والاتحاد بالدوري وحتى الآن لم يتم الرد من جانب لجنة الانضباط بشأن هذا الموضوع".

واختتم حديثه قائلًا: "مازالت إدارة الرائد تنتظر حتى الآن رد من جانب لجنة الانضباط بشأن حيثيات قرار رفض احتجاج مشاركة حمد الله".

يأتي ذلك بعدما أكد فهد المطوع رئيس نادي الرائد في تصريحات سابقة، على أن ناديه يمتلك مستندات جديدة في تلك القضية، وأن ناديه متمسك بحقه بالحصول على نقاط المباراة كاملة.

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